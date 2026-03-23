Publicat 23/03/2026 17:11

Morant i Montserrat visiten l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Idibaps

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, i la consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, durant la visita
EUROPA PRESS

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, i la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, han visitat aquest dilluns l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps).

Morant i Montserrat s'han reunit amb el director gerent de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, i la directora de l'Idibaps, Susana Puig, entre altres responsables del centre i autoritats.

Així mateix, han visitat la Sala Blanca de l'hospital, on es fabriquen les immunoteràpies CAR-T, a més de les zones d'obres de l'Idibaps on es construiran nous laboratoris.

