Morant i Montserrat visiten l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Idibaps

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, i la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, han visitat aquest dilluns l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps).
Morant i Montserrat s'han reunit amb el director gerent de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, i la directora de l'Idibaps, Susana Puig, entre altres responsables del centre i autoritats.
Així mateix, han visitat la Sala Blanca de l'hospital, on es fabriquen les immunoteràpies CAR-T, a més de les zones d'obres de l'Idibaps on es construiran nous laboratoris.