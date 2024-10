Morant afirma que el Programa María Goyri reduirà la "precarietat" a les universitats catalanes

Núria Montserrat augura que el conveni "donarà un impuls molt gran" als centres públics

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha destacat que el Programa María Goyri de talent docent i investigador permetrà crear 1.168 noves places de professorat ajudant doctor a les universitats públiques catalanes i contribuirà a posar fi a la "precarietat" d'aquests professionals.

Ho ha dit aquest dijous en l'acte al Palau de la Generalitat de signatura del conveni per activar el Programa María Goyri per a la millora de la qualitat docent i investigadora del professorat, afavorir el rejoveniment de les plantilles i reduir les taxes de temporalitat.

L'objectiu és complir els barems fixats en la llei orgànica del sistema universitari (Losu) el curs 2027-2028, ja que, segons apunta la ministra, en el curs 2022-2023 el 66% del professorat de les universitats públiques catalanes tenia un contracte temporal.

"És una situació inacceptable que sigui, precisament, a la universitat pública on hi hagi precarietat", i creu que aquest conveni és clau perquè Catalunya mantingui el seu potencial en recerca.

Morant, que ha recordat que es tracta del tercer conveni del programa María Goyri que se signa, ha qualificat l'acord d'històric i afirma que suposa la "incorporació de professorat investigador més gran a les universitats en les últimes dècades" d'Espanya.

NÚRIA MONTSERRAT

Per la seva banda, la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha considerat que aquest conveni "canviarà i donarà un impuls molt gran a les universitats publiques de Catalunya".

En l'acte hi han participat la rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal; el de l'Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente; el de la Politècnica (UPC), Daniel Crespo; i de la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Josep Pallarès.

També hi ha estat la secretària en delegació del rector de la Universitat de Barcelona (UB), Maria Soler, i el rector de la Universitat de Girona (UdG) i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup), Joaquim Salvi, que ha dit que aquest acord suposa "un abans i un després" en el món universitari.

NOVES PLACES A CATALUNYA

El conveni preveu que el Govern, mitjançant la Conselleria de Recerca i Universitats, faci una aportació pressupostària anual per a la creació i provisió de 463 places de professorat ajudant doctor abans d'acabar el curs 2027-2028, i que autoritzi les 1.168 places per subscriure contractes de 6 anys.

Per la seva banda, el Govern central aportarà aquest any 10,7 milions d'euros a la Conselleria per afrontar el cost de la creació i provisió de 705 places de professorat ajudant doctor a les universitats públiques catalanes.

Fonts de la Conselleria han explicat a Europa Press que durant el conveni l'executiu espanyol aportarà 34,8 milions d'euros i la Generalitat 22,9.

Morant ha dit que el compromís del Govern central és aportar finançament durant 6 anys per crear 3.400 places de professorat ajudant doctor a tot Espanya, amb un cost global de més de 900 milions d'euros, i que s'augmentaran un 74% més les places d'aquesta figura, reduint "dràsticament" la temporalitat.