Morant afirma que Barcelona és "la capital científica" d'Espanya

Diu que l'acord amb Fraunhofer és "una fita" i connecta coneixement i innovació empresarial
BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha afirmat aquest divendres que Barcelona és "la capital científica" d'Espanya tot i que l'administració central i les seus centrals d'institucions referents siguin a Madrid.
"Malgrat tot això, de la concentració, de que la gran part dels diners que després té un impacte científic de Madrid la posa el Govern d'Espanya, la capital científica d'aquest país és Barcelona", ha dit durant el seu discurs en signar-se l'acord entre el Ministeri, la Generalitat, l'Ajuntament i la Fraunhofer-Gesellschaft per a un centre de recerca de teragnosi a Barcelona, el primer de la institució alemanya a Espanya.
Ha donat l'enhorabona a l'ecosistema científic català per tota la seva feina i ha destacat que 10 dels 20 Premis Nacionals de Recerca treballen a Barcelona: "Molts d'ells són ICREA, molts d'ells a les vostres universitats. Felicitats, estimats rectors. Molts d'ells, també, de centres mixtos que tenim entre vosaltres i el Govern d'Espanya, del CSIC".
PER UN ESTAT DESCENTRALITZAT I FEDERAL
"Però en definitiva, això ho heu fet vosaltres, perquè malauradament encara no estem en aquest estat descentralitzat i federal que ens agradaria. Però ho heu fet vosaltres".
També ha felicitat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a més de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, amb la qual treballa "molt a gust".
"Ho heu sabut fer. Tant de bo el que apliqueu aquí s'estigui aplicant a la resta de territoris d'Espanya", ha afegit en al·lusió a l'ecosistema científic català, Generalitat i Ajuntament.
COL·LABORACIÓ AMB FRAUNHOFER
Morant ha assegurat que la signatura de l'acord amb Fraunhofer és "una fita en si mateixa", i que contribuirà a la necessitat de connectar coneixement i innovació empresarial.
"És tan important generar coneixement com transferir-lo a la societat com convertir-lo en solucions reals per a la ciutadania", i ha subratllat que l'economia del coneixement ja és el present i vol que també sigui el futur.
La ministra ha destacat l'"enorme impacte en la societat" de la medicina personalitzada i els nous models de teragnosi, que combinen diagnòstic amb tractament, en el que veu com una connexió entre ciència, indústria i societat.
ESPANYA, UN "ESTAT EMPRENEDOR"
Ha afirmat que Espanya és un "estat emprenedor", que inverteix, aposta i arrisca amb les seves empreses i centres de recerca, i ha afegit que la inversió pública ha de estar on el mercat no arriba.
També ha valorat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que ha permès que la sortida de la crisi de la pandèmia de covid-19 no fos la mateixa que en l'anterior crisi financera, que "va retallar" a Espanya com a país.