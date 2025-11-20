Morad queda en llibertat després de la detenció per presumptament trencar una ordre d'allunyament

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutjat en funcions de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha deixat en llibertat sense mesures cautelars el cantant Morad, detingut aquest dijous a la matinada per presumptament infringir una ordre d'allunyament, segons ha pogut saber Europa Press de fonts judicials.
Morad té prohibit acostar-se a menys de 500 metres del seu padrastre després que l'home el denunciés per amenaces arran d'un episodi en el qual el raper va defensar la seva mare d'un presumpte cas de violència de gènere.
Segons ha pogut saber Europa Press per fonts judicials, l'arrest de l'artista es va produir quan va aparcar el cotxe al límit dels metres fixats per l'ordre d'allunyament.
Per això, la defensa del raper ha sol·licitat que es faci una prova pericial per determinar quants metres separaven el cotxe de Morad del domicili on presumptament el seu padrastre té llogada una habitació, ja que assegura que no figuren en l'atestat policial.
També ha demanat a la jutgessa que sol·liciti al padrastre de l'artista el títol d'arrendament d'aquesta habitació, a l'entorn del barri de la Florida, per constatar si es tracta o no del seu domicili habitual.
Per la seva banda, l'artista ha explicat davant la jutgessa que ja havia estat anteriorment en aquest lloc gravant vídeos i que no sabia que el seu padrastre havia llogat una habitació a la zona.