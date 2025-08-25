Morad i Macaco recolzaran a la Global Sumud Flotilla abans de salpar des de Barcelona cap a Gaza

També actuaran Clara Peya i el cantant palestí Marwan, entre altres artistes
BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Morad i Macaco són dos dels artistes que participaran en les jornades que se celebraran des d'aquest divendres, 29 d'agost, fins al diumenge, 31 d'agost, en el Moll de la Fusta de Barcelona, quan s'espera que salpin desenes de vaixells coordinats per la Global Sumud Flotilla cap a Gaza, ha informat la coalició en un comunicat aquest dilluns.
En aquestes jornades també actuaran Tribade, Clara Peya, Muerdo i 3dnan Lobo Solitario junt amb els artistes palestins Marwan, Sol Band, Althroode, Sofree, Makimakkuky i Sama Abdulhad.
Aquest espai també acollirà xerrades i activitats amb la col·laboració de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Comunitat Palestina, Sanitaris i Juristes per Palestina i altres entitats.
DESENES DE VAIXELLS
El diumenge està previst que salpin des del port de Barcelona desenes de vaixells amb centenars d'activistes de 44 països en la "major missió humanitària de la història" per portar a la Franja de Gaza tota mena de material, menjar i aigua, segons van informar la passada setmana els membres del grup de coordinació de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Àvila.
Ells dos, junt amb l'activista Greta Thunberg, han confirmat la seva participació en la flotilla, en la qual cada embarcació comptarà amb la presència de periodistes, metges i figures públiques.
El 4 de setembre està previst que es trobin en alta mar amb la resta de vaixells que salparan des de Tunísia i des d'altres ports dels quals no han aportat més detalls per "intents de sabotatge i pressió per part d'Israel".