Morad actuarà a València, Bilbao, Madrid i Barcelona en una gira per diversos pavellons

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

El raper Morad ha anunciat una gira per diversos pavellons que passarà per València, Bilbao, Madrid i Barcelona entre el setembre d'aquest any i el gener del 2025, ha informat la promotora Live Nation en un comunicat.

El cantant de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) actuarà el 8 de setembre a la Marina Nord de València, el 5 d'octubre al Bizkaia Arena-BEC de Bilbao, el 23 de desembre al Wizink Center de Madrid i el 3 de gener del 2025 al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Les entrades es posaran a la venda divendres a les 12.30, amb una prevenda aquest dijous a la tarda per als usuaris registrats a livenation.es.