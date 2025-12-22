Mor la víctima d'un tiroteig a Castelldefels (Barcelona) i els Mossos segueixen buscant a l'autor

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
La víctima d'un tiroteig que s'ha produït aquest dilluns a la tarda a Castelldefels (Barcelona) ha mort després que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) intentessin salvar-li la vida, mentre que els Mossos d'Esquadra segueixen buscant al presumpte autor amb el suport de l'helicòpter, que sobrevola la zona, segons ha pogut confirmar Europa Press.
L'incident s'ha produït prop de les 16 hores a la zona del carrer Doctor Fleming i la policia catalana ha activat un dispositiu especial per tractar de detenir-lo.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit la investigació del cas.