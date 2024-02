Mor un vianant després d'atropellar-lo un cotxe a la C-37 a Santa Margarida de Montbui (Barcelona)

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

Un vianant ha mort aquest dimecres sobre les 21 hores per les ferides rebudes després de ser atropellat per un cotxe a la C-37 al seu pas per Santa Margarida de Montbui (Barcelona).

Segons ha informat el Servei Català de Trànstit (SCT) en un comunicat aquest dijous, l'home va resultar ferit crític en l'accident, va ser traslladat a l'Hospital General d'Igualada (Barcelona) i, posteriorment, va morir.

Per l'accident, en el qual ha resultat la 19 víctima mortal d'aquest 2024 a Catalunya, els Mossos d'Esquadra van enviar tres patrulles al lloc dels fets i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tres ambulàncies.