Mor un vianant atropellat per un turisme a l'A-14 a Almenar (Lleida)

LLEIDA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Un vianant ha mort atropellat per un turisme a l'A-14 a Almenar (Lleida) aquest diumenge a les 20.52 hores.
Per causes que encara s'investiguen, un turisme ha atropellat mortalment un vianant, de 56 anys i veí de Menàrguens (Lleida), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns.
Arran del sinistre, es van activar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 1 dotació dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats i l'equip de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); amb aquesta víctima ja són 120 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any, 12 d'elles vianants.