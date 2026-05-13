Mor la vedet Tania Doris a Barcelona als 74 anys

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
La vedet valenciana Dolores Cano Barón, coneguda artísticament com Tania Doris, s'ha mort aquest dimecres a Barcelona als 74 anys, segons ha confirmat a Europa Press la també vedet Lita Claver 'La Maña'.
La vedet, que va ser una de les grans estrelles del Paral·lel barceloní, va protagonitzar revistes com 'La dulce viuda', 'Un reino para Tania' i pel·lícules com 'Las alegres chicas de Coslada'.
'La Maña' ha assegurat que Doris era una presència meravellosa damunt l'escenari, però que com a persona ho era més, "bona persona i companya", amb qui ha explicat que va parlar ahir a la nit.
Ha recordat que van començar juntes al Teatro Oasis de Saragossa i que Tony Leblanc se la va emportar per iniciar la seva carrera com a supervedet.
La vetlla de Tania Doris serà aquest dijous al matí a Barcelona.