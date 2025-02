Mor la vedet Merche Mar, icona d'El Molino de Barcelona

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La vedet Merche Mar, figura icònica d'El Molino al Paral·lel de Barcelona, s'ha mort, segons han informat aquest dimecres a Europa Press fonts pròximes al teatre.

Va debutar molt jove a El Molino de Barcelona, on va fer diversos espectacles durant la trajectòria de la sala com 'Las pícaras molineras', 'Pluma y peineta' i 'Taxi al Molino', a més de l'espectacle de reobertura el 2010 'Made in Paral·lel'.

Merche Mar també va actuar en sèries i pel·lícules i va publicar el llibre autobiogràfic 'El Molino: Historias de una vedette'.