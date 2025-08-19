Mor un turista català mentre practicava submarinisme a Bali (Indonèsia)

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Un turista català ha mort en un accident de submarinisme a Bali (Indonèsia), segons ha informat la delegació del Govern a Catalunya en un comunicat aquest dimarts.
La delegació ha precisat que està en contacte amb la Direcció general d'Emergències Consulars per conèixer la situació amb detall i que la cònsol a Jakarta s'està desplaçant al lloc dels fets per a la corresponent identificació i posterior repatriació del cos d'acord amb la legislació d'Indonèsia.
Segons ha informat 'The Bali Times', el succés va tenir lloc el diumenge quan el turista, de 37 anys, va patir un desmai per una falta d'oxigen mentre bussejava a "massa profunditat" després d'unir-se a tres ciutadans locals per practicar pesca submarina.