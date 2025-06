Mor una treballadora del servei de neteja de Barcelona després de la seva jornada durant l'onada de calor

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -

Una treballadora del servei de neteja viària de Ciutat Vella de Barcelona ha mort aquest dissabte a la nit després d'arribar a casa en acabar el seu torn, de 14 a 21 hores, en plena onada de calor, ha informat UGT de Catalunya aquest diumenge.

El sindicat ha explicat que la dona, de qui està previst realitzar una autòpsia per determinar les causes de la mort, en arribar a casa i posar-se a sopar, "va caure fulminada", i ha assenyalat la forta calor com una possible causa de la mort.

Així i tot, les mateixes fonts han puntualitzat que desconeixen si tenia patologies prèvies o si realment la mort té cap relació amb la calor, per la qual cosa han demanat "prudència".

El secretari general de Serveis a la Comunitat d'UGT Catalunya, Lluís Lampurlanes, ha dit en unes declaracions a Europa Press que la dona no va mostrar signes de trobar-se malament durant el seu torn.

Així mateix, ha explicat que han enviat un comunicat a la plantilla per recordar que extremin la precaució i segueixin el protocol de calor.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha afirmat que actualment s'estan "estudiant" les causes de la mort i ha lamentat la mort de la treballadora municipal i mostrat el seu condol als familiars i persones properes.