Mor un treballador a la mina de Cabanasses de Súria (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Un treballador de 26 anys ha mort aquest dimecres al matí a la mina de Cabanasses de Súria (Barcelona), expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Segons ha informat l'empresa en un comunicat, els fets han tingut lloc cap a les 11 quan el treballador es trobava en un dels minadors continus i "suposadament" s'ha esfondrat una paret.
Una de les hipòtesis dels Mossos és que s'ha produït un despreniment de roques a l'interior.
Després dels fets, s'ha activat el protocol d'emergència i s'ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones treballant.
També s'ha interromput l'activitat de la resta d'instal·lacions.
UN FERIT MENYS GREU
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha activat 4 ambulàncies que han atès 2 persones més ferides, una de les quals en estat menys greu traslladada a l'Hospital Althaia de Manresa (Barcelona), i l'altra no ha necessitat trasllat.
També han activat 2 equips de psicòlegs, que estan oferint suport a treballadors i familiars.