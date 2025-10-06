Mor un treballador mentre netejava la xemeneia d'una incineradora a Sant Adrià (Barcelona)

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Un home de 59 anys ha mort aquesta matinada en un accident laboral a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) mentre netejava la xemeneia d'una incineradora i li han caigut uns residus al damunt, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dilluns.
L'avís s'ha produït cap a les 05.00 hores i al lloc dels fets s'han traslladat set dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els Mossos han posat els fets a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Badalona (Barcelona) i de la Conselleria d'Empresa i Treball per dur a terme els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.