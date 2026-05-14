Mor un treballador després de cedir la teulada que reparava a la Ràpita (Tarragona)

TARRAGONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Un home de 56 anys ha mort en un accident laboral després de cedir la teulada que reparava a la Ràpita (Tarragona) aquest dijous a les 7.57 hores, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
Per causes que s'investiguen, mentre s'estaven duent a terme treballs de reparació a la teulada d'una empresa, la superfície ha cedit i la víctima s'ha precipitat per motius que encara s'estan analitzant.
Al lloc dels fets s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació de Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder salvar la vida de la víctima; els Mossos han informat dels fets al jutjat de guàrdia i el Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments establerts.