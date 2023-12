Mor un treballador en caure mentre reformava un local a Salt (Girona)

GIRONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -

Un home ha mort en caure d'esquena mentre treballava en la reforma d'un local a Salt (Girona) per causes que es desconeixen, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dissabte.

Els agents van rebre un avís divendres al migdia per anar al carrer Rosa Levroni, on hi havia un home mort al carrer, i es van desplaçar al lloc juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els mossos van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.