Mor un treballador en caure d'una teulada a Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home de 52 anys ha mort aquest dimarts a les 10.12 hores a Palau-solità i Plegamans (Barcelona) després de caure de la teulada d'una empresa on estava treballant, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
La policia catalana investiga els fets i ha explicat que s'hi han traslladat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació del cos, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 4 del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell (Barcelona) i del Departament d'Empresa i Treball conforme als procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.