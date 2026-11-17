David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home de 48 anys ha mort aquest dimarts en caure d'una bastida a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) per causes que "s'investiguen", han explicat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
El cos policial ha rebut l'avís sobre les 16.30 hores, i al lloc dels fets s'han desplaçat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació dels mossos, a més de Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els fets s'han comunicat al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Badalona i al Departament d'empresa i Treball de la Generalitat, d'acord als procediments habituals en accidentis laborals amb víctimes mortals, detalla el comunicat.