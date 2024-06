Mor un treballador en caure des del sostre d'una nau industrial a Vilafranca (Barcelona)

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Un home de 39 anys ha mort aquest dijous al matí després de caure des del sostre d'una nau industrial on treballava, a Vilafranca del Penedès (Barcelona).

El sostre de la nau té uns sis metres d'alçada i l'accident s'ha produït aquest dijous cap a les 10.15 hores, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

Hi han acudit dues dotacions policials i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no li ha pogut salvar la vida i, com és habitual en morts per accident laboral, els Mossos han avisat el jutjat de guàrdia i la Conselleria d'Empresa i Treball.