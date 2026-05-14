Mor un treballador en caure des de 7 metres en una nau industrial a Sant Pere de Ribes (Barcelona)

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Un home de 64 anys ha mort aquest dimarts mentre treballava després de caure des d'uns 7 metres d'alçària mentre duia a terme tasques de manteniment en una nau industrial de Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Els Mossos d'Esquadra han estat alertats aquest dijous cap a les 12.50 hores del succés, les causes del qual encara s'investiguen, i s'hi han traslladat diverses dotacions policials, també de la policia local, dels Bombers de la Generalitat i del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), informen els Mossos en un comunicat.
Els fets s'han posat en coneixement davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.