Mor un treballador atrapat sota un palet en una nau industrial a Vallirana (Barcelona)

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Un home de 57 anys ha mort aquest dijous mentre treballava en una nau industrial a Vallirana (Barcelona) atrapat sota un palet que li ha caigut al damunt.
En un comunicat, els Mossos d'Esquadra han explicat que han estat alertats a les 13.40 hores i que hi han enviat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i Investigació, i també hi ha anat una dotació dels Bombers de la Generalitat i dos del Sistema d'Emergències Mèdiques.
La policia catalana ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.