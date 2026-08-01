Mor un treballador de 65 anys en caure des del terrat d'un hotel de Salou (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -
Un home de 65 anys va morir la nit d'aquest divendres després de patir una caiguda accidental des del terrat d'un hotel a Salou (Tarragona) mentre realitzava tasques de manteniment.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident laboral a les 21.24 hores, segons informa un comunicat de la policia catalana.
La víctima es trobava realitzant treballs a les instal·lacions elèctriques, d'aigua i d'altres serveis de l'edifici quan, per causes que encara s'estan investigant, va caure al buit des de la coberta.
Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida.
Els Mossos d'Esquadra han posat els fets en coneixement del Jutjat de Guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb el protocol habitual.