Mor el tercer menor accidentat a la platja de l'Arrabassada de Tarragona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
Un tercer menor que estava ingressat en estat crític ha mort a l'hospital Joan XXIII de Tarragona després de l'accident que va tenir lloc aquest divendres a la platja de l'Arrabassada, en el qual es van veure implicats un altre menor de 12 anys que va morir ofegat i un menor de 13 anys que va morir aquest dissabte a l'hospital.
Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest diumenge en el qual s'ha mostrat profundament colpit pel succés: "No hi ha paraules en aquests moments de dolor", ha expressat.
Illa ha traslladat el seu suport i afecte a les famílies i amics dels joves i al Club Esportiu La Floresta, i ha agraït el seu treball als professionals de l'hospital Joan XXIII, així com al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d'Esquadra i els Bombers.