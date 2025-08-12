Mor un temporer mentre treballava en una finca d'Alcarràs (Lleida) durant l'onada de calor

LLEIDA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Un temporer ha mort mentre treballava en una finca agrícola propera a la carretera de Vallmanya, a Alcarràs (Lleida), han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
La defunció es va produir el dilluns cap a les 17.00 hores, coincidint amb el pic de l'onada de calor, encara que les fonts policials consultades aclareixen que caldrà esperar als resultats de l'autòpsia per saber si la causa de la mort va ser un cop de calor atès que, en aquest cas, es tractaria d'un accident laboral.
En el moment del decés el temporer es trobava treballant a l'aire lliure i, malgrat els esforços dels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), va acabar morint.