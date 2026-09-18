Mor un submarinista de 38 anys en una immersió nocturna a les illes Medes (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Un submarinista de 38 anys ha mort aquest divendres després de fer una immersió nocturna dijous a les illes Medes (Girona), han informat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil.
Segons ha avançat 'El Diari de Girona', el company amb qui va fer l'activitat ha avisat aquest divendres al matí que el seu amic no havia tornat a casa, ja que es van separar durant la immersió.
La Guàrdia Civil ha activat el GEAS (Grup Especial d'Activitats Subaqüàtiques) i ha trobat el cos del submarinista mort cap a les 14.20 hores.