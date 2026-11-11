Mor Stacy Keach, l'alcaide de Prison Break i mític detectiu Mike Hammer, als 85 anys

MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Stacy Keach, actor nord-americà conegut pels seus papers a 'Mike Hammer' (1984) o 'Prison Break' (2005), ha mort als 85 anys. L'intèrpret va morir aquest dimarts 10 de novembre al seu domicili de Magdalenka, a Polònia, informa en un comunicat la seva esposa, Malgosia Tomassi Keach.
La seva mort es va produir després d' "una llarga i difícil batalla contra una greu malaltia cardíaca", ha dit la seva dona. "Stacy no només era un actor llegendari, admirat i estimat pel públic de tot el món, sinó també el meu estimat espòs, el meu company i el cor de nostra família".
"El seu extraordinari esperit, la seva inoblidable veu i l'amor que va donar amb tanta generositat romandran amb nosaltres per sempre", ha afegit el text recollit per diversos mitjans nord-americans. A l'actor li sobreviuen també els seus fills Shannon i Karolina i els seus néts.
Nascut el 2 de juny de 1941 a Savannah (Geòrgia), procedia d'una família vinculada a la interpretació: el seu pare era actor i director i el seu germà menor, James Keach, també va desenvolupar una carrera al cinema. Es va formar a la Universitat de Califòrnia en Berkeley, Yale i l'Acadèmia de Música i Art Dramàtic de Londres abans de començar amb la seva trajectòria teatral. Va ser candidat al premi Tony el 1969 i va mantenir la seva vinculació amb els escenaris durant dècades, amb interpretacions de grans personatges de Shakespeare.
A la televisió va aconseguir una de les seves majors cotes de popularitat com el detectiu creat per Mickey Spillane en la sèrie 'Mike Hammer' (1984), personatge que va recuperar posteriorment a 'Mike Hammer, detectiu privat' (1997). Un altre dels seus treballs més reconeguts va ser la interpretació de l'escriptor Ernest Hemingway en la miniserie 'Hemingway' (1988), que li va valer un Globus d'Or i una nominació a l'Emmy. La carrera televisiva va incloure també l'alcaide Henry Pope de la popular sèrie 'Prison Break' (2005), on la relació del amb Michael Scofield era fonamental per al pla de fugida del protagonista.
Al cinema va protagonitzar al costat de Jeff Bridges 'Fat City, ciutat daurada' (1972), el drama de John Huston en què va encarnaa un boxador en decadència. Anys després va interpretar el supremacista blanc Cameron Alexander a 'American History X' (1998), el personatge que exerceix una influència decisiva sobre el jove neonazi al que dóna vida Edward Norton. Tots dos papers formen part d'una filmografia que va alternar rols protagonistes amb personatges secundaris en produccions de diferents gèneres.
La seva veu també va quedar vinculada a l'animació gràcies a 'Batman: La màscara del fantasma' (1993), on va interpretar Carl Beaumont i l'emmascarat Fantasma.
Després de més de sis dècades de trajectòria entre el teatre, el cinema i la televisió, Keach va ingressar en el Saló de la Fama del Teatre Nord-americà el 2015 i va rebre una estrella en el Passeig de la Fama de Hollywood el 2019.