Mor la segona escaladora ferida dissabte a Montserrat (Barcelona) en caure-li pedres al damunt

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Una escaladora de 30 anys ha mort aquest dimarts després que dissabte resultés ferida crítica en caure-li unes pedres al damunt al sector del Columpi de Montserrat (Barcelona), en què també va quedar ferit el seu acompanyant, mort diumenge, confirmen fonts del Departament de Salut a Europa Press.
L'avís de l'incident es va produir a les 16.30 hores i tots dos van quedar inconscients en una zona d'escalada prop del pàrquing de Can Jorba.
Van ser rescatats en estat crític pels helicòpters dels Bombers de la Generalitat, mentre que el Sistema d'Emergències Mèdiques els van evacuar a l'Hospital de Bellvitge i el Vall d'Hebron, respectivament, on han mort.