Mor un segon menor a l'hospital després de l'accident a la platja de l'Arrabassada de Tarragona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
Un segon menor de 13 anys ha mort la matinada d'aquest dissabte a l'hospital Joan XXIII de Tarragona després de l'accident que es va produir aquest divendres a la tarda a la platja de l'Arrabassada, on un altre menor de 12 anys va morir ofegat en una zona rocosa.
Així ho confirmen fonts hospitalàries a Europa Press, després que dos joves de 13 anys ingressessin en estat crític a l'hospital, si bé un d'ells ha acabat morint.
Els fets van succeir sobre les 15.30 hores en una zona rocosa de la platja, on tres menors van tenir dificultats per sortir de l'aigua, la qual cosa va obligar a mobilitzar sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM, així com dotacions de Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra.