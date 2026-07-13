Mor Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', als 78 anys

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Sam Neill, protagonista de pel·lícules com 'Jurassic Park' o 'El piano', s'ha mort als 78 anys a Sydney (Austràlia). No s'ha revelat la causa de la mort de l'intèrpret, però Neill acabava de confirmar recentment que, després d'haver estat diagnosticat el 2022 amb un limfoma angioimmunoblàstic de cèl·lules T en fase 3, un tipus de càncer de la sang, havia superat la malaltia.
La mort de l'actor neozelandès s'ha anunciat aquest dilluns en un comunicat publicat a Instagram: "Amb immensa tristor la 'whanau' (famíla en maori) de Sam Neill comunica la notícia de la seva defunció el dilluns 13 de juliol, a Sydney (Austràlia). En Sam ha estat envoltat de la seva família i s'ha mort amb la dignitat que ha caracteritzat tota la seva vida".
"La pèrdua ha estat sobtada i inesperada, però beneïda pel fet que en Sam estigués lliure de càncer", assenyala el comunicat en el qual la famía expressa "el seu més profund agraïment al personal del St Vincent's Private Hospital per la seva increïble atenció". "Més endavant en donarem més detalls, però, ara com ara, en nom de la família, demanem privadesa mentre superen aquesta pèrdua", conclouen.