Mor Robert Redford als 89 anys

MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
Robert Redford, llegendari director i actor protagonista de films com 'El cop', 'Memòries d'Àfrica' o 'Dos homes i un destí', ha mort la matinada del dimarts a la seva casa de Utah (Estats Units) als 89 anys.
La seva defunció, a les muntanyes dels afores de Provo, ha estat anunciat en un comunicat per Cindi Berger, directora executiva de l'empresa de publicitat Rogers & Cowan PMK. Segons recull The New York Times, la publicista ha confirmat que Redford havia mort mentre dormia, però no ha especificat la causa.
Fundador del Festival de cinema de Sundance i guanyador de tres premis Oscar, entre ells el premi honorífic de l'Acadèmia de Hollywood a tota la seva carrera que va rebre el 2002, la fimografia de Redford inclou títols com 'La caça de l'home' (1966), 'Dos homes i un destí' (1969), 'El candidat' (1972), 'El cop' (1973), 'Els nostres anys feliços' (1973), 'Els tres dies del còndor' (1975) o 'Tots els homes del president' (1976) o 'Gent corrent' (1980), el seu debut com a director amb el qual va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula i millor direcció.