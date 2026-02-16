Mor Robert Duvall, actor d'El padrí' o 'Apocalypse Now', als 95 anys

MICHAEL BROCHSTEIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Robert Duvall, guanyador d'un Óscar per 'Tender Mercies' i nominat pels seus papers en pel·lícules com 'El padrí', 'Apocalypse Now' i 'El gran Santini', ha mort als 95 anys.
Duvall va morir "pacíficament" a la seva residència de Middleburg, Virginia, envoltat dels seus éssers estimats. La seva esposa Luciana ha anunciat la notícia públicament a través de Facebook aquest dilluns 16 de febrer.
La família ha comunicat que no se celebrarà cap servei fúnebre formal. En el seu lloc, han convidat els que desitgin honrar la seva memòria a fer-ho "d'una manera que reflecteixi la vida que va viure: veient una gran pel·lícula, explicant una bona història al voltant d'una taula amb amics, o fent un passeig pel camp per apreciar la bellesa del món".