Mor Ramon Mascort, president i fundador de la Fundació Mascort

GIRONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president i creador el 2007 de la Fundació Mascort, Ramon Mascort Amigó, s'ha mort a Torroella de Montgrí (Girona), també seu de l'entitat, informa aquest dimecres en un comunicat.
Nascut a Barcelona el 1930, va ser advocat, empresari i col·leccionista i va dedicar gran part de la seva vida a la preservació i difusió del patrimoni cultural.
L'entitat ha destacat que el seu llegat "perdurarà a través de la Fundació Mascort, que continuarà treballant fidel al seu esperit i als valors que ell va inspirar", i la seu estarà tancada fins al diumenge 2 de novembre.