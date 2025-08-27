Mor Rainer Weiss, Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica 2017

OVIEDO 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El físic nord-americà d'origen alemany guanyador del Premi Nobel de Física i del Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica el 2017 Rainer Weiss ha mort, segons ha confirmat la Fundació Princesa d'Astúries.
Weiss va ser guardonat aquell any juntament amb Kip S. Thorne, Barry C. Barish i la Col·laboració Científica LIGO (Observatori d'ones Gravitatòries per Interferometría Làser).
El científic va estar a Oviedo en la cerimònia de lliurament del guardó el 2017, que va recollir de mans del Rei.