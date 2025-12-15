Mor el promotor musical Jordi Roch, fundador de la Schubertíada

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El metge i promotor musical Jordi Roch, fundador de la Schubertíada de Vilabertran (Girona) i expresident de les Juventudes Musicales de España, s'ha mort, informa aquest dilluns la Schubertíada en una anotació per les xarxes socials.
"Us informem amb gran dolor que ens ha deixat Jordi Roch, fundador i president d'honor de l'Associació Franz Schubert, fundador i ànima de la Schubertíada. Quedem orfes del seu entusiasme, la seva saviesa, el seu afecte", afirma la Schubertíada.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat en una anotació a X recollida per Europa Press que la música catalana, espanyola i universal li deuen molt a Roch: "La seva contribució a la música i l'impuls que ha donat als joves talents sempre seran un gran llegat".
Roch (Barcelona, 1931) va estudiar Medicina, professió que va compaginar amb les activitats musicals, va ser president de les Joventuts Musicals de Barcelona (1957-1963) i de les Juventudes Musicales de España (1963-2016), i va presidir la Federació Internacional de Joventuts Musicals (1983-1992).
Va formar part d'iniciatives com el Festival Internacional de Música de Barcelona, la Fundació Pau Casals, l'Associació Catalana de Compositors, el Festival Internacional de Música de Cadaqués i la Schubertíada de Vilabertran, va estar vinculat a la Unesco i ha rebut distincions com el títol d'oficial de les Arts i les Lletres de la cultura francesa i la Creu de Sant Jordi.