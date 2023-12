Mor el productor musical Rafael Moll, que va treballar amb Sisa, Serrat, Peret i Gato Pérez

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El productor i programador musical Rafael Moll, que va treballar amb artistes com Jaume Sisa, Joan Manuel Serrat, Peret i Gato Pérez, ha mort, segons ha lamentat l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) en un missatge a X, recollit per Europa Press aquest dissabte.

L'INAEM ha reivindicat Moll com un referent de la producció discogràfica que "va contribuir significativament al desenvolupament" de la indústria musical d'Espanya, també per la seva feina a la sala Zeleste de Barcelona.

El secretari d'Estat de Cultura del Govern, Jordi Martí, l'ha recordat també via X com algú "tan important per a l'escena musical barcelonina i catalana" i ha assegurat que mereix un homenatge i una Medalla d'Or de la ciutat.