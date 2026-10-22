Mor el poeta Jaume Pont als 79 anys

LLEIDA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El poeta lleidatà Jaume Pont s'ha mort als 79 anys, ha informat aquest dijous LaBreu Edicions en un comunicat, en el qual ha expressat el seu condol a la família, amics i lectors.
Pont (Lleida, 1947-2026), catedràtic de Literatura espanyola a la Universitat de Lleida, va desenvolupar una àmplia activitat crítica als anys 70, sobretot en poesia, en moltes revistes especialitzades.
És autor de llibres com 'Límit(s)', 'Els vels de l'eclipsi', 'Jardí bàrbar', 'Divan' (que va rebre el Premi Vicent Andrés Estellés), 'Vol de cendres' (Premi Crítica Serra d'Or), 'Enlloc' (Premi Carles Riba) i 'Mirall de negra nit' (premi Mallarmé el 2023).
Com a crític és autor, juntament amb Joaquim Marco, de 'La nova poesia catalana: estudi i antologia', 'El corrent G.V.: l'obra poètica de Guillem Vilador', i en castellà les seves investigacions sobre el postisme i l'obra de Carlos Edmundo de Ory.
LaBreu Edicions ha assegurat que la seva obra "ha sabut convertir l'absència en paraula i que ens continuarà acompanyant".