Mor el pintor Antoni Vives Fierro als 83 anys

Garriga i Collboni destaquen el "llegat" que deixa l'artista



BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El pintor Antoni Vives Fierro s'ha mort aquest dimecres a Barcelona als 83 anys, ha lamentat la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, en una anotació a X recollida per Europa Press.

Segons ha avançat 'La Vanguardia', Vives Fierro (Barcelona, 1940) va morir dimecres a Barcelona i havia estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi el 2002, i el 2023 el Palau Robert li va dedicar l'exposició 'Vives Fierro. Olor de trementina'.

La consellera ha recordat l'amor de l'artista per Barcelona i el seu "llegat artístic fascinant, reconegut i exposat arreu del món", i ha volgut traslladar el seu condol a la família i amics del pintor.

En una altra anotació a X, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ha lamentat la mort del pintor, el qual defineix com un gran artista i referent de la pintura catalana, i ha considerat que "el seu llegat perdurarà a través de les seves meravelloses obres".

PAISATGES, CIUTATS I 'NINHOS'

Vives Fierro va ingressar als 14 anys a la Llotja de Barcelona per formar-se en pintura i dibuix, a més del Cercle Artístic de Sant Lluc.

Després es va dedicar a la publicitat, com el seu pare, i en la dècada del 1960 va viure un any a París, on "descobreix que la pintura podria ser el seu ofici", explica el web dedicat a l'artista.

Entre els 60 i els 70, durant el servei militar a Espanya, Vives Fierro va continuar pintant i va fer una exposició a Cartagena i a Barcelona, una època en la qual es va centrar a pintar paisatges, zones marines i els Pirineus.

Posteriorment, durant un viatge a Londres, va explorar la seva visió de "com cada ciutat és un paisatge", i a partir d'aquell moment decideix pintar ciutats com Londres, París, Nova York, l'Havana, Venècia, Madrid i Barcelona, i exposa per tot Espanya.

A partir del 2010, l'artista es va inspirar en les nines victorianes, i en com les recordava de la seva etapa a París com "una barreja entre 'clochards' i pallassos", per elaborar els seus personatges que va anomenar 'Ninhos'.