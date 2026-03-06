Mor una persona sense llar a Badalona (Barcelona), la segona en aquesta setmana

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
Una persona sense llar ha estat trobada morta aquest dimarts al Club Petanca La Morera, al barri de Bufalà de Badalona (Barcelona), han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press aquest divendres.
Aquesta defunció és la segona d'una persona sense llar aquesta setmana a la localitat barcelonina, segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya'.
Aquest dimecres l'ajuntament de la ciutat va informar de la mort d'un home de 52 anys a la plaça d'Elisa Reverter.