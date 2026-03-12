Mor una persona sense llar a Badalona (Barcelona), la cinquena des de l'inici del 2026

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) ha informat de la mort d'una persona sense llar el passat 15 de febrer, la cinquena a la ciutat des de començaments del 2026.
En una anotació a X recollida per Europa Press, el consistori informa que es tracta d'un home de 60 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
L'home va ser trobat dins un vehicle al barri de Puigfred, prop de la frontera entre Santa Coloma i Badalona i, segons informa l'Ajuntament, constava contra ell una ordre d'allunyament d'una veïna.