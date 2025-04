Mor una persona per una deflagració de gas butà en un habitatge a Cambrils (Tarragona)

TARRAGONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha mort aquest diumenge en una deflagració de gas butà en un habitatge del municipi de Cambrils (Tarragona), segons han informat els Bombers de la Generalitat a Europa Press.

Els fets han transcorregut aquest diumenge a les 9.57, quan els efectius s'han desplaçat al lloc i han trobat una persona dins de l'edifici, que, malgrat els intents de reanimació, ha mort.

Així mateix, s'ha evacuat una desena de persones sense cap ferit, encara que no s'han produït danys estructurals, i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne les causes.