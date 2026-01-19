Mor una persona per una allau en el Barranc de Laveja a la Val d'Aran (Lleida)

LLEIDA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Una persona va morir diumenge per una allau en el Barranc de Laveja, a la comarca de la Val d'Aran (Lleida), informa el Conselh Generau d'Aran en un comunicat.
La Sala de Control d'Aran va rebre sobre les 16.30 un avís que hi havia una persona afectada per una allau a la zona, on van anar l'equip de seguretat de pistes de BaquEira-Beret, 12 efectius del grup de rescat de muntanya dels Pompièrs d'Aran i 7 vehicles de Pompièrs Emergéncies i Aran Salut.
L'equip mèdic de la Usva va comprovar que havia mort i el Conselh Generau ha traslladat les seves condolences a la família i amics.