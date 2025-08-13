Mor una persona en l'incendi del seu domicili a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha mort en un incendi d'habitatge que ha cremat un tercer pis en el passatge de la Castellassa de Terrassa (Barcelona) aquest dimecres al matí.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís que alertava de l'incendi a les 06.19 hores i han activat 3 camions d'aigua, 1 autoescala i 1 vehicle de coordinació i comandament, han informat en un comunicat.
Després d'arribar, han trobat el foc "completament" desenvolupat al tercer pis d'un bloc amb planta baixa i 5 pisos, que havia trencat per la façana i amb indicis que podria haver-hi una víctima a l'interior.
Han començat les tasques d'extinció de l'incendi des de l'exterior, han accedit a l'interior del bloc per buscar potencials víctimes a l'escala i el pis afectat i, una vegada a l'interior del pis, han localitzat el cos sense vida d'una persona.
L'incendi ha cremat completament una habitació i el menjador de l'habitatge, així com la resta del pis, que ha quedat afectat pel fum i la temperatura.
ELS ALTRES VEÏNS, CONFINATS
Els veïns de la resta de pisos s'ha confinat a l'interior dels seus domicilis i, després que els Bombers hagin extingit l'incendi, han començat les tasques de ventilació del bloc i revisió dels altres pisos, per assegurar que la resta de la comunitat estava en bon estat.
Els Mossos d'Esquadra han activat 4 patrulles i s'han fet càrrec de les tasques judicials pertinents i de la investigació de les causes de l'incendi, mentre que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat --com els Bombers-- 5 dotacions, i ha atès a 2 persones afectades, en estat lleu, que no han requerit trasllat a cap centre hospitalari.