Mor una persona en un incendi a casa seva a Vielha e Mijaran

LLEIDA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Una persona ha mort aquest dilluns al matí en un incendi al seu habitatge del carrer Anglada de Vielha (Lleida), informa el Conselh Generau d'Aran en un comunicat.
Els fets s'han produït cap a les 06.00 hores i els Pompièrs d'Aran s'hi han desplaçat amb el suport dels Bombers de la Generalitat, que conjuntament han aconseguit evacuar diverses persones dels habitatges de la zona.
En total, s'han incendiat sis habitatges i tres han quedat malmesos per l'aigua, i la llosa d'un edifici antic també s'ha vist afectada; finalment, el Conselh Generau d'Aran ha lamentat la mort d'aquesta persona i ha expressat el seu condol a familiars i amics.