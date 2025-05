Mor una persona en un centre comercial de Sabadell en caure-li un tros de formigó

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

Una persona ha mort aquest dimarts a la tarda en un centre comercial de Sabadell (Barcelona) en caure-li al damunt un tros de formigó, han informat fonts dels Bombers de la Generalitat a Europa Press.

L'incident s'ha produït a les 15.22 hores a l'interior d'una botiga del complex Via Sabadell, i els Bombers han mobilitzat 7 dotacions i han desallotjat el centre comercial a les 16.40 hores per la possibilitat de danys a l'estructura.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha traslladat 4 dotacions, un equip de psicòlegs, i un equip conjunt amb els Bombers, i hi ha una persona ferida lleu que està sent atesa.