Mor una persona en una caravana que s'ha incendiat a Premià de Dalt

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha mort aquest dijous a la matinada en una caravana afectada per un incendi en una zona d'horts a Premià de Dalt (Barcelona).
Els Bombers van rebre l'avís dijous a les 03.24 hores, quan diversos veïns van trucar al 112 per advertir d'un incendi en una zona d'horts on hi ha barraques, cotxes i escombraries prop de la travessia de Can Maresme de la localitat, informen en un comunicat.
El cos va activar 5 dotacions, i fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçar 11 dotacions dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).