Mor una persona atropellada per un tren de Rodalies a Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
Una persona ha mort aquest dissabte a la nit després de ser atropellada per un tren de Rodalies a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha informat Protecció Civil de la Generalitat en una anotació en 'X' recollida per Europa Press.
L'accident va obligar a tallar la circulació de les línies R4 i R7 entre Montcada i Sabadell sud (Barcelona).
Sobre les 23.30 hores d'aquest dissabte Protecció Civil va desactivar la prealerta Ferrocat després que la circulació es restablís de forma alternativa per una via en Cerdanyola.