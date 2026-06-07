Publicat 07/06/2026 09:40

Mor una persona atropellada per un tren de Rodalies a Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Archivo - Arxivo - Diverses persones esperen a agafar un tren en l'Estació de Fabra i Puig, a 26 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -

Una persona ha mort aquest dissabte a la nit després de ser atropellada per un tren de Rodalies a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha informat Protecció Civil de la Generalitat en una anotació en 'X' recollida per Europa Press.

L'accident va obligar a tallar la circulació de les línies R4 i R7 entre Montcada i Sabadell sud (Barcelona).

Sobre les 23.30 hores d'aquest dissabte Protecció Civil va desactivar la prealerta Ferrocat després que la circulació es restablís de forma alternativa per una via en Cerdanyola.

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