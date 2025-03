Mor una persona en un accident de muntanya a la Val d'Aran (Lleida)

LLEIDA 10 març (EUROPA PRESS) -

Una persona de 63 anys ha mort aquest diumenge en un accident de muntanya en la cara nord del Montlude, a la Val d'Aran (Lleida).

Segons ha informat el Conselh Generau d'Aran en un missatge en 'X' recollit per Europa Press, els serveis d'emergència van rebre un avís per telèfon al 112 on s'informava d'una persona ferida, a qui el cos de Bombers d'Aran van evacuar a l'heliport de Vielha (Lleida).

Han afegit que els serveis mèdics d'Aran Salut solament van poder constatar la seva defunció i que s'estan realitzant treballs per determinar les causes de l'accident.