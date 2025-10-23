Mor el periodista i escriptor Lluís Permanyer als 86 anys

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El periodista, escriptor i especialista en la ciutat de Barcelona Lluís Permanyer s'ha mort als 86 anys, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', on va treballar gran part de la seva vida, s'ha mort d'un infart i no hi haurà vetlla ni funeral perquè va donar el seu cos a la ciència, tot i que es preveu un acte de record pròximament.
Permanyer (Barcelona, 1939) era llicenciat en Dret però es va dedicar al periodisme, va col·laborar amb revistes com 'Destino', i va començar a escriure a 'La Vanguardia' el 1966, primer en la secció d'internacional i, després, com a cronista de Barcelona.
PERIODISME, LITERATURA I DOCUMENTALS
Va publicar 80 llibres sobre poetes, com Josep Maria de Sagarra i Joan Brossa, i artistes, com Joan Miró, Antoni Tàpies, Salvador Dalí i Antoni Clavé, però, sobretot, sobre Barcelona.
Alguns dels seus títols destacats són 'Sagnier i els modernistes', 'El Passeig de Gràcia. 200 anys d'un espai burgès', 'L'Eixample desaparegut', 'Barcelona nocturna', '1.000 testimonis sobre Barcelona', 'Vides privades de la Barcelona burgesa', 'Dalí parlat', 'Miró: la vida d'una passió', i una novel·la: 'Un amor a l'ombra de la pedra blava'.
També va dirigir 8 documentals per a televisió i va obtenir el premi Luca de Tena (1969); el Ciutat de Barcelona de periodisme (1987); el Nacional de Periodisme de Catalunya (2008) i el Premi Nacional de Periodisme Cultural del ministeri de Cultura el 2022.