Mor el periodista i escriptor Gregorio Morán

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El periodista i escriptor asturià Gregorio Morán, periodista i autor d'una biografia de l'expresident del Govern central Adolfo Suárez i llibres sobre la Transició, s'ha mort a 78 anys, segons han publicat 'La Vanguardia' i 'The Objective' i ha pogut confirmar Europa Press.
La vetlla per Morán (Oviedo, 1947), que va col·laborar amb mitjans com 'Opinión', 'Arreu', 'Diario 16' i 'La Gaceta del Norte', 'Crónica Global' i 'The Objective' i va publicar durant tres dècades les seves 'Sabatinas Intempestivas' a 'La Vanguardia', s'obrirà aquest dimecres al Tanatori Sancho d'Àvila de Barcelona.
Va ser autor de llibres com 'Adolfo Suárez: historia de una ambición', 'El precio de la Transición', 'Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista Español', 'La decadencia de Catalunya' i 'Felipe González. El jugador de billar', entre d'altres.